ЛУКОЙЛ ПОДДЕРЖАЛ АВТОПРОБЕГ КО ДНЮ ПОБЕДЫ В ЮГРЕ

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Автопробег «Победа – одна на всех» проходит в Ханты-Мансийском автономном округе при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Колонна легендарных ГАЗ М-20 стартовала 26 апреля в посёлке Приобье Октябрьского района Югры.
Пятнадцать участников, в числе которых молодой специалист ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – оператор по добыче нефти и газа Владислав Макшанов, за две недели преодолеют расстояние почти в три тысячи километров. Финишируют 9 мая в Ханты-Мансийске, где присоединятся к торжественному параду. Маршрут раритетных автомобилей «Победа» пролегает через 20 муниципальных образований региона, в том числе Когалым, Покачи, Лангепас и Урай.
Главная цель команды патриотической экспедиции – на лоскутах ткани собрать послания будущим поколениям от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Эти письма-послания соединят в одно полотно, контуры которого повторят границы Ханты-Мансийского автономного округа. В планах также возложение цветов к Вечному огню, встречи с ветеранами, молодежью и представителями общественных организаций.
Автопробег «Победа - одна на всех» проходит с 2012 года по инициативе Молодежного парламента Югры. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» поддерживает патриотическое мероприятие с 2015 года.
Центр общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»