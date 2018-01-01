В Нью-Йорке Алексей Шипилов рассказал о поддержке молодежи ханты и манси

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В Нью-Йорке проходит XVI сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, который является консультативным органом при Экономическом и Социальном Совете ООН. В этом году главной темой сессии стала 10-ая годовщина принятия Декларации ООН о правах коренных народов.
На сессии выступил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Его доклад был посвящен теме молодежи и детей из числа коренных народов. «Это важная тема, - подчеркнул он. - Поскольку именно этому поколению предназначено сохранить язык, культуру, традиции и историческую память своих предков». Правительство Югры оказывает разностороннюю поддержку молодым представителям коренных малочисленных народов Севера. Так, молодым предпринимателям предоставляется финансовая помощь при создании фермерского или индивидуального хозяйства. За последние 7 лет количество этих хозяйств увеличилось с 58 до 100. Для сохранения и популяризации среди молодежи таежного оленеводства реализуется проект «Школа молодого оленевода».
Трудоустройство молодых людей из числа коренных народов, помощь им в улучшении жилищных условий, предоставление доступа к образованию – эти меры эффективно способствуют социализации молодежи. «В Югре 92% детей ханты и манси школьного возраста охвачены образовательными услугами без отрыва от семьи, 8% из них, проживающих в труднодоступных районах, обучаются в школах-интернатах, - продолжал Алексей Шипилов. - В автономном округе 873 студента из числа коренных народов. Регион оплачивает их обучение, они получают пособия на питание и приобретение учебной литературы. Дети из числа ханты и манси имеют возможность изучать родные языки. Недавно мы проводили в регионе межсессионную встречу Экспертного механизма по правам коренных народов, и они могли ознакомиться с деятельностью по разработке учебников на родных языках, сохранению материального и нематериального культурного наследия, осуществлению мониторинга состояния языков коренных народов».
Первый заместитель главы региона остановился также на популяризации здорового образа среди молодежи. «В регионе создана Федерация этноспорта для развития традиционных игр народов Севера, - отметил Алексей Шипилов. - Национальными видами спорта занимаются свыше полутора тысяч человек. Мы уверены, что физическое и психическое здоровье молодежи сегодня – это гарантия сохранения коренного народа».