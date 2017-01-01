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Все дальше и дальше уходят года, навсегда изменившие судьбы каждого жителя нашей необъятной Родины, перевернувшие ход истории, ужаснувшие своей жестокостью и ненавистью, но показавшие настоящих людей, без ложной скромности, героев – защитников, богатырей своей земли – Отыров Великой Победы. Трудно, даже спустя время вспоминать то страшное время, но забывать никак нельзя, потому как уроки данные прошлым, должны быть учтены и не должны повториться в будущем.
4 мая 2017 года в 15:00 часов этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» отдавая дань памяти, тем людям, без которых это победа была бы невозможна, кто заплатил за нее самую высокую цену, открывает выставочный проект «Отыры Великой Победы». Посетителям будут представлены истории жизни некоторых представителей коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Одна выставка не сможет охватить всех тех, о ком нельзя забывать, чьи имена были высечена на обелисках во многих селах и деревнях нашего края, кто жил и погиб ради нас с вами, но мы верим, что за этой последуют другие. И вы, молодое поколение, вспомните своих родных и близких, ушедших от нас в горнило самой страшной и беспощадной войны, вспомните, напишите о них, расскажите всем - какими они были: Отыры Великой Победы.