Наталья Комарова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Весны и Труда

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Югорчане отмечают День весны и труда. В Ханты-Мансийске в праздничных мероприятиях приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона посетила тематические площадки, организованные на Центральной площади. Сегодня здесь были организованы выставки, посвященные отмечаемому 30 апреля Дню противопожарной службы, мастер-классы для детей, ярмарка вакансий и многое другое. Так, губернатор стала участником акции по приему книг. Её организатором выступает Городская централизованная библиотечная система. Любой желающий может принести прочитанную книгу и взамен выбрать любую понравившуюся. Наталья Комарова передала библиотеке 15 книг различных жанров и тематики, в том числе книги по истории Югры и произведения югорских авторов. Все они, по решению директора МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Елены Максимовой, будут предоставлены в пользование читателям.
Особой популярностью у взрослых и детей на празднике пользовалась выставка специализированной рабочей техники, на которой помимо машин противопожарной службы была представлена дорожно-строительная, аварийно-спасательная техника и автотранспорт станции скорой помощи. Губернатор также внимательно осмотрела автопарк. О работе каждого из подразделений ей рассказал подполковник, начальник Федерального государственного казенного учреждения "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Югре" Борис Пневский. Кроме того, он пригласил Наталью Комарову посетить музей, расположенный на территории 132-ой пожарной части.
После осмотра площадок праздника глава региона пообщалась с югорчанами, посетившими Центральную площадь. Горожане рассказывали Наталье Комаровой о своих личных достижениях в спортивной эстафете, кто-то просто поздравлял с праздником. А пенсионерка Лидия Гуркова, встретив губернатора, смогла лично поблагодарить её за помощь в получении жилья.
Всего по состоянию на 15 часов в праздничных мероприятиях приняли участие более 100 тысяч югорчан, в том числе более 3 тысяч в Ханты-Мансийске. В Сургуте на праздник вышли 60 тысяч горожан, около 7 тысяч встретили Первомай в Урае и Нягани. Праздничные мероприятия продлятся в муниципалитетах Югры до самого вечера. Помимо шествий и митингов в городах и районах организованы выставки, проводятся мастер-классы, праздничные кинопоказы и спортивные мероприятия.