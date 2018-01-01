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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В праздник Весны и Труда губернатор Югры Наталья Комарова навестила ветерана Великой Отечественной войны Евлампия Осокина, проживающего в Ханты-Мансийске вместе со своей женой Зоей Дроздетской.
Глава региона поздравила супружескую пару с Днем труда, а также с приближающимся Днем Победы, пожелала здоровья и долголетия, подарила памятные подарки. В свою очередь хозяева угостили губернатора горячей ухой и рассказали о своей жизни.
Евлампий Артамонович Осокин родился в д. Малый Яр Исетского района Тюменской области. На военную службу был призван в 1944 г. из пос. Луговое Самаровского района. После окончания курсов Воронежской школы радиоспециалистов в ноябре был направлен на фронт. В составе Первого Белорусского фронта Третьей ударной армии 124-го артиллерийского полка участвовал в боях в Западной Померании, при прорыве обороны немцев на реке Одер, в штурме Берлина, в 1945-1950 гг. служил в группе оккупационных войск в Германии. Демобилизовался в сентябре 1950 года и приехал в Ханты-Мансийск.
После войны Евлампий Артамонович проработал 22 года директором кинотеатра, 4 года в окружном отделе кинофикации. Здесь же, в Ханты-Мансийске, он и нашел свою будущую жену. Недавно супружеская пара отметила 25-летие совместной жизни.