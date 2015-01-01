За выжигание сухой травы грозит уголовная ответственность

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За выжигание сухой травы грозит уголовная ответственность

В России, в рамках объявленного в стране Года экологии, уделяется большое внимание охране окружающей среды и лесов от пожаров.

По статистике основными причинами лесных пожаров в весенний период являются палы сухой травы на землях сельхозназначения и поджоги сухой травы гражданами. В ноябре 2015 года Постановлением Правительства №1213 были внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации – с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За ее поджог грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также введен запрет на выжигания сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В настоящее время специалистами Природнадзора Югры, проводятся патрулирования в лесах вдоль полос отвода автомобильных и железных дорог, просек ЛЭП и линий связи, охранных зон трубопроводов, трасс коммуникаций, расположенных на землях лесного фонда.

Также  сотрудники Природнадзора  Ханты-Мансийского автономного округа совместно с территориальными отделами – лесничествами Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, Главным управлением МЧС по Югре, УМВД РФ по Югре, органами местного самоуправления, казачьими обществами ведут профилактическую работу с населением. Пропагандируют правила пожаробезопасного поведения в лесу, напоминают о необходимости беречь лес, красоту и богатство родной земли.

Стоит отметить, что сегодня в Югре в круглосуточном режиме работают «Прямая линия лесной охраны» (8-800-100-94-00), а также телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов: 8 (3467) 33-15-46. Сюда может обратиться любой житель в случае возникновения пожара в лесу

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