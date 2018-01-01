«Дух огня» - 2018 планируется посвятить популяризации многовековой истории Югры и России

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела итоговое заседание организационного комитета международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Посредством видеоконференцсвязи в нем приняли участие президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа.
Подводя итоги XV-го «Духа огня», Наталья Комарова отметила, что фестиваль этого года прошел с максимальным охватом и вовлечением любителей кино, а также насыщенной творческой программой. Во-многом зрительскому успеху фестиваля способствовало проведение ряда спортивных и культурных мероприятий, которые совпали с ним по времени. Прежде всего, Всероссийской зимней спартакиады инвалидов. Это дало дополнительный приток зрительской аудитории, а также возможности по взаимному продвижению данных мероприятий.
«Это позитивный опыт, его необходимо использовать при проведении других значимых мероприятий, которые становятся событиями не только регионального, но и российского, международного масштабов», - подчеркнула Наталья Комарова.
Положительную оценку фестивалю этого года дал и его президент Сергей Соловьев.
«Мне кажется, что фестиваль прошел хорошо, самое главное, что он прошел так, как мы этого хотели, количество случайностей было минимальным. Наш фестиваль обрел устойчивую форму культурного события, от которого все знают, чего ждать и чего ждать не надо. Во всяком случае, никогда за «Дух огня» мне не будет стыдно. Все, что надо, мы сделали, теперь нужно развиваться дальше», - высказал свое мнение Сергей Соловьев.
Нужно отметить, что в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов на 120 официальных киноплощадках за 7 фестивальных дней состоялись 834 публичных киносеанса. Зрителям были продемонстрированы 173 киноленты из 25 стран мира. Участниками культурного проекта стали 48 тысяч 300 югорчан, посетивших кинопоказы, из них свыше 19 тысяч – дети. Как показал анализ реализованных билетов, их средняя стоимость составила около 40 рублей за билет.
Кроме того, в нынешнем году «Дух огня» впервые в своей истории добрался до Москвы. Так, в первых числах марта лучшие фестивальные картины можно было посмотреть в столичном центре документального кино на Зубовском бульваре. Там же прошли и творческие встречи с режиссерами – участниками кинофестиваля.
«Думаю, что для московских кинозрителей это стало запоминающимся событием», - сообщил председатель отборочной комиссии, известный кинокритик Борис Нелепо.
Участниками заседания было решено продолжить эту практику и рассмотреть возможность организации эха «Духа огня» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Предвосхищая работу президентского совета и оргкомитета над темой фестиваля будущего года, губернатор обратила внимание на важную дату, которую Югра отметит в 2018 году. Речь идет о 825-летии возникновения первых югорских княжеств, свидетельства о которых были задокументированы в Повести временных лет, Новгородской летописи.
«Кино – это универсальный инструмент осмысления и популяризации истории. Сейчас в отечественном кино наблюдается бум исторических лент, крупных кинопроизведений, которые обращаются к различным, в том числе древнейшим периодам истории нашего государства. Полагаю, что этот запрос на историю может быть учтен в программе будущего кинофорума», - резюмировала глава региона.