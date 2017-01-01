Наталья Комарова обратилась к югорчанам с призывом бережнее относиться к лесным богатствам

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На совместном заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, обсудили ход подготовки к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья и пожароопасного сезона 2017 года. В режиме видеоконференцсвязи участие в мероприятии приняли главы муниципальных образований округа.
По словам начальника Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольги Волковской, по состоянию на сегодняшний день реки Иртыш и Конда полностью очистились ото льда.
«Интенсивность подъема уровня воды в Иртыше составляет от 14 до 20 см в сутки, в Конде - от 1 до 16 см. На реке Обь продолжается вскрытие, наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 20 до 63 см за сутки. Это в пределах нормы», - отметила Ольга Волковская. Она добавила, что ситуация, сложившаяся с паводком в Югре в 2015 году, повториться не должна.
Говоря о пожароопасном сезоне, было отмечено, что в прошлом году в Югре произошел 461 лесной пожар на общей площади 7750 гектаров. Проведенный анализ показал, что в 92% всех случаев причинами возникновения лесных пожаров являлись природные грозовые явления, что подтверждается данными системы грозопеленгации.
В 2017 году пожароопасный период в Югре наступает 5 мая, но уже зарегистрирован один лесной пожар на общей площади 8 гектаров, он произошел в Кондинском районе. По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор, в настоящее время проводится проверка.
По состоянию на 3 мая особый противопожарный режим введен в 11 городских округах, 2 муниципальных районах. В муниципальных образованиях создаются патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы, а также патрульно-контрольные группы, предназначенные, прежде всего, для первоначального выявления лесных пожаров. Кроме того, они будут оборудованы специальной техникой, которая позволит эти пожары потушить в начальных стадиях без применения тяжелой техники.
«Я лично обращаюсь ко всем землякам с призывом бережней относиться к лесным богатствам», - сказала в завершение Наталья Комарова. А главам муниципалитетов было поручено найти дополнительные возможности информирования югорчан об их личной ответственности за противопожарное состояние в лесах.
Наталья Иванова