Уважаемые жители Югры! Дорогие друзья!

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Музей Природы и Человека приглашает всех неравнодушных к истории города и округа принять участие в ежегодной акции дарения, которая проходит с 20 апреля по 20 мая 2017 года. Цель акции: сохранение и публичный показ на выставках всех бесценных свидетельств истории семьи – документов, фотографий, личных вещей людей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В этом году тема акции: «Наши 90-е». Музей с благодарностью примет в дар предметы советской эпохи и, в первую очередь, предметы быта, одежду, обувь, головные уборы, предметы интерьера 1980-х, 1990-х и начала 2000-х годов.
Конец ХХ века стал переломным временем - временем перемен, события которого отразились не только на истории России, истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но стали частью истории каждой семьи. На бытовом, повседневном уровне история складывается из вещей, документов, фотографий, которые окружают нас и напоминают нам о прошедших событиях. Нам кажется, что 1980-е – 1990-е гг. совсем рядом, все события происходили совсем недавно, но в то же время прошло 30 лет и эти годы стали историей. Учитывая темп современной жизни, многие вещи тех лет уже безвозвратно утеряны. Сейчас перед нами стоит задача сохранить эту эпоху, которая так близка нам по времени и духу.
Когда-то эти предметы были неотъемлемой частью жизни, ими пользовались, ими дорожили, ими восхищались. Сейчас они зачастую позабыты, а между тем каждая подобная вещица - это часть нашей с вами истории. Старые вещи, запылившиеся в ваших шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую вечную и почетную жизнь – они станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках и экспозициях старейшего музея Югры!
20 мая к Международному Дню музеев, по результатам акции для посетителей будет открыта выставка с одноименным названием «Наши 90-е».
Для участия в акции также приглашаются предприятия и общественные организации округа, г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
Самые активные дарители будут внесены в почетную «Золотую книгу дарителей музея» и получат билеты на бесплатное посещение экспозиций музея. О наиболее интересных дарениях и их дарителях мы будем рассказывать на страницах газеты «Музейное дело», размещать информацию и фото на музейном интернет – портале.