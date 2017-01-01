Солдатский привал

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Солдатский привал

9 мая вся страна празднует самый важный, трогательный и славный день – День Победы! В память о бессмертном подвиге советских солдат Музей геологии, нефти и газа ежегодно проводит творческую программу «Солдатский привал».

 «Солдатский привал» в военное время — это остановка после длительных переходов для отдыха личного состава, приема пищи, проверки техники…

Солдатский привал Музея геологии, нефти и газа – традиционная творческая программа в память о тех людях, которые спасли мир от фашизма,  героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны,  самоотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные города и села.

9 мая в 11:30 жители и гости города соберутся на примузейной площади, чтобы почтить память героев, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной Войны, отстоявших наше право на жизнь. В адрес ветеранов и тружеников тыла прозвучат поздравления и слова искренней благодарности от наследников Великой Победы. Творческие коллективы города исполнят известные песни военных лет.

На «Солдатском привале» будут объявлены результаты интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» и пройдет награждение победителей.

Какой же солдатский привал без полевой кухни?! Настоящая солдатская каша и горячий чай с травами согреет участников мероприятия и придаст им бодрости.

Приглашаем жителей и гостей города посетить наш «Солдатский привал» 9 мая в 11:30. Вход свободный.

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

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