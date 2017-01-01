- Русский
9 мая вся страна празднует самый важный, трогательный и славный день – День Победы! В память о бессмертном подвиге советских солдат Музей геологии, нефти и газа ежегодно проводит творческую программу «Солдатский привал».
«Солдатский привал» в военное время — это остановка после длительных переходов для отдыха личного состава, приема пищи, проверки техники…
Солдатский привал Музея геологии, нефти и газа – традиционная творческая программа в память о тех людях, которые спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные города и села.
9 мая в 11:30 жители и гости города соберутся на примузейной площади, чтобы почтить память героев, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной Войны, отстоявших наше право на жизнь. В адрес ветеранов и тружеников тыла прозвучат поздравления и слова искренней благодарности от наследников Великой Победы. Творческие коллективы города исполнят известные песни военных лет.
На «Солдатском привале» будут объявлены результаты интернет-конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» и пройдет награждение победителей.
Какой же солдатский привал без полевой кухни?! Настоящая солдатская каша и горячий чай с травами согреет участников мероприятия и придаст им бодрости.
Приглашаем жителей и гостей города посетить наш «Солдатский привал» 9 мая в 11:30. Вход свободный.