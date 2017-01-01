БУ Центр ремесел продолжает работу по подготовке к III Международному конгрессу традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства.

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Сотрудники Центра начали собирать экспонаты для отправки в Москву, в Центральный выставочный зал Манеж, на Всероссийскую выставку народных художественных промыслов России «Живой источник».
Выставка состоится в октябре и станет еще одной площадкой работы III Международного конгрессу традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства.
Промыслы – уникальный пласт не только отечественной, но и мировой культуры, духовное наследие российского общества, занимающее особое место в жизни и истории народа. Выставка «Живой источник» решает задачи по поддержке и стимулированию творческого потенциала художников и мастеров, показывает потенциал промыслов, тенденции их развития, устанавливает связи между производителями и торговлей.
Центр ремесел покажет в Манеже народное искусство обских угров и русских старожилов трех периодов: дореволюционного, советского и современного.
Дореволюционный период будет представлен женской, мужской и детской одеждой, изделиями, декорированными бисером: накосниками, ложными косами, нагрудными украшениями, поясами, обувью, изделиями из дерева и бересты.
Советский период - это вязаные чулки и рукавицы, сах женский, кумыш мужской, малица, детский сах и кумыш, обувь, мешки… Изделия из сукна: жертвенные покрывала, тутчаны. А еще прялки, посуда, черпаки, крынки, корчаги, куклы хантов, манси и коми.
Современное искусство представят вязаные гетры, шарфы, свитера, платья, плетеные корневатики, тканые дорожки, пояса и опояски
Всего на выставку в Манеже будут отправлены около 100 экспонатов работы мастеров народных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа.
Напомним, что III Международный конгресс традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства пройдет в Ханты-Мансийске 23-25 октября 2017 года.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте Центра ремесел: ugra-traditionalart.ru в разделе мероприятия