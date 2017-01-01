Экологическая культура

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Экологическая культура

Музей геологии, нефти и газа объявляет конкурс экологических плакатов «Мой дом - Югра» в рамках Года экологии в России и XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Один из величайших русских путешественников Николай Гарин-Михайловский говорил: «Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке, который нужно изучать». Приглашаем всех желающих от 5 до 18 лет постигнуть азы удивительного, неповторимого языка природы - принять участие в конкурсе экологического плаката. Рисунки, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике (аппликация, коллаж и прочее), принимаются в формате плакатов (А3) в двух номинациях:

- «ЭКОЛОГиЯ»;

- «Мир вокруг нас».

В каждой номинации выделяются возрастные группы участников:

- 5 – 7 лет;

- 8 – 10 лет;

- 11 – 14 лет;

- 15 – 18 лет.

Конкурсные работы принимаются с 12 мая по 4 июня 2017 года, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа» каб. 510 или на входной зоне у администратора. Электронный адрес для приёма работ: ex-muzgeo@muzgeo.ru.

По итогам конкурса в Музее геологии, нефти и газа будет организована мини-выставка работ победителей, а сами авторы получат дипломы и сувенирную продукцию от музея.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3467) 33-29-06 (отдел по работе с посетителями), 33-09-42 (администратор).

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте музея www.muzgeo.ru («Мероприятия» - «Конкурсы» - «2017»).

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
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Отв. секретарь – Узель В.В.
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