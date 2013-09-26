Заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры пройдёт в Окружном Доме народного творчества

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17 мая 2017 года в 15.00 в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» состоится очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.
Все объекты нематериального культурного наследия, заносимые в Реестр нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, формируются по четырем направлениям:
- устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);
- исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, сказительство);
- празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);
- техники и технологии (техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).
На первом в этом году заседании Совета будут рассмотрены анкеты-заявки 7 объектов нематериального культурного наследия народов Югры: 4-х песен и 3-х образцов технологий, связанных с традиционными ремёслами.
При принятии решения члены Совета, среди которых работники культуры, науки, образования, будут руководствоваться критериями оценки, установленными постановлением Правительства автономного округа от 26.09.2013 № 392-п, наличием исторической и культурной значимости, уникальностью, художественной ценностью, самобытностью и преемственностью.
Отдельным вопросом повестки дня заседания Экспертного Совета стоит подготовка анкеты-паспорта на объект НКНН Югры «Традиционный женский танец обских угров «Куренька» в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Напомним, что в 2016 году в федеральный каталог был включён обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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