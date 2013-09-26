Заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры пройдёт в Окружном Доме народного творчества

  • Русский
Заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры пройдёт в Окружном Доме народного творчества

17 мая 2017 года в 15.00 в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» состоится очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.

Все объекты нематериального культурного наследия, заносимые в Реестр нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, формируются по четырем направлениям:

- устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);

- исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, сказительство);

- празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);

- техники и технологии (техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).

На первом в этом году заседании Совета будут рассмотрены анкеты-заявки 7 объектов нематериального культурного наследия народов Югры: 4-х песен и 3-х образцов технологий, связанных с традиционными ремёслами.

При принятии решения члены Совета, среди которых работники культуры, науки, образования, будут руководствоваться критериями оценки, установленными постановлением Правительства автономного округа от 26.09.2013 № 392-п, наличием исторической и культурной значимости, уникальностью, художественной ценностью, самобытностью и преемственностью.

Отдельным вопросом повестки дня заседания Экспертного Совета стоит  подготовка анкеты-паспорта на объект НКНН Югры «Традиционный женский танец обских угров «Куренька» в Каталог  объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Напомним, что в 2016 году в федеральный каталог был включён обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища».

 

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@to-kultura.ru

 

Официальный сайт –www.to-kultura.ru

Мы в VK – vk.com/odntugra86

Мы в Одноклассниках – ok.ru/odntugra86

Мы в Instagram – odntugra86

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры