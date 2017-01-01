«Театр обско-угорских народов - Солнце» Организует показ спектакля «Петрушка» 6+ в сети интернет в режиме онлайн http://toun.ru

  • Русский
«Театр обско-угорских народов - Солнце» Организует показ спектакля «Петрушка» 6+ в сети интернет в режиме онлайн http://toun.ru

            Уважаемые зрители «Театр обско-угорских народов – Солнце» предоставляет новую услугу - онлайн трансляция спектаклей. Ей могут воспользоваться все желающие, пройдя по ссылке на сайт театра.

 

 06 июня 2017 года в 11:00 в «Театре обско-угорских народов - Солнце» состоится премьера спектакля для детей «Петрушка» 6+, режиссер Дина Каримовна Куйбышева.

Новый спектакль «Петрушка» - это любимая народом кукольная комедия, главный герой, которой озорник и балагур Петрушка. На его пути встречаются яркие, самобытные персонажи: Цыган, Доктор-Лекарь, Капрал, Собака и другие. Веселый и по-детски непосредственный Петрушка за словом в карман не полезет, а иногда и пускает вход свою дубинку-колотушку, наказывая злодеев.

Комедия наполнена народным юмором, стремительными погонями, прятками, а так же живой русской народной музыкой, так как Петрушка очень любит петь и танцевать. Аккомпанирует Петрушке целый оркестр народных музыкальных инструментов, каждым из которых мастерски владеет Дмитрий Тарлин. 

 

С надеждой на скорую встречу,

Ваш «Театр обско-угорских народов - Солнце»!

Тел. 33 54 61

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры