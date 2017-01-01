«Театр обско-угорских народов - Солнце» Организует показ спектакля «Петрушка» 6+ в сети интернет в режиме онлайн http://toun.ru

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Уважаемые зрители «Театр обско-угорских народов – Солнце» предоставляет новую услугу - онлайн трансляция спектаклей. Ей могут воспользоваться все желающие, пройдя по ссылке на сайт театра.
06 июня 2017 года в 11:00 в «Театре обско-угорских народов - Солнце» состоится премьера спектакля для детей «Петрушка» 6+, режиссер Дина Каримовна Куйбышева.
Новый спектакль «Петрушка» - это любимая народом кукольная комедия, главный герой, которой озорник и балагур Петрушка. На его пути встречаются яркие, самобытные персонажи: Цыган, Доктор-Лекарь, Капрал, Собака и другие. Веселый и по-детски непосредственный Петрушка за словом в карман не полезет, а иногда и пускает вход свою дубинку-колотушку, наказывая злодеев.
Комедия наполнена народным юмором, стремительными погонями, прятками, а так же живой русской народной музыкой, так как Петрушка очень любит петь и танцевать. Аккомпанирует Петрушке целый оркестр народных музыкальных инструментов, каждым из которых мастерски владеет Дмитрий Тарлин.
С надеждой на скорую встречу,
Ваш «Театр обско-угорских народов - Солнце»!
Тел. 33 54 61