Педагог из Югорска будет представлять округ на уровне страны

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Педагог из Югорска будет представлять округ на уровне страны

Преподаватель дополнительного образования «Детской школы искусств» Светлана Молокова стала победителем окружного этапа конкурса «Педагог года 2017» и примет участие во всероссийском этапе конкурса.

В конце апреля в Югре завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования, который проводился в пяти номинациях: «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

За победу боролись педагоги из 17 муниципальных образований округа: Когалыма, Мегиона, Нефтеюганска, Лангепаса, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневартовска, Березовского, Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. 

Состязание продолжалось на протяжении 5 дней. За это время учителя продемонстрировали свои знания, умения и навыки, поделились опытом друг с другом, наметили новые профессиональные ориентиры. 

Педагог учебного предмета «Хор» из Югорска Светлана Молокова успешно справилась со всеми конкурсными испытаниями и стала победителем в номинации «Сердце отдаю детям» и получила награду – диплом победителя конкурса – из рук губернатора Югры Натальи Комаровой.

На конкурс Светлана Молокова представила проект «Виртуальные хоры», который заинтересовал коллег по предмету из округа и был по достоинству оценен конкурсным жюри. В настоящее время проект готовится к реализации.

Светлана Молокова педагог с 21-летним стажем, ее деятельность отмечена многочисленными дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Хор под руководством Светланы Молоковой «Киндерлид» имеет награды городского, окружного, российского и международного уровня и участвует в различных музыкальных проектах города и округа, социокультурных проектах школы. Детский хоровой коллектив «Киндерлид» - визитная карточка хорового отделения Детской школы искусств. Это коллектив со сложившимися традициями, со своим «творческим почерком». Неоднократно хор становился победителем и лауреатом региональных и международных конкурсов. 

 Пресс-служба Губернатора Югры

 

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