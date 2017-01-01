Югра примет участие во Всероссийском Дне посадки леса

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В рамках Года экологии и экологической акции «Всероссийский День посадки леса» в городах Югры 20 мая пройдут массовые общественные мероприятия по посадке деревьев. В этот день на территории региона планируют высадить порядка 15 тысяч саженцев.
По словам начальника Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий департамента недропользования и природных ресурсов Югры Василия Туленкова, мероприятия Всероссийского Дня посадки леса открывают сезон весенних посадок в регионе.
«В этом году глава Рослесхоза Иван Валентик поставил перед регионами задачу – обеспечить баланс выбытия и восстановления лесов. Для решения поставленной задачи мы будем привлекать нефтяные компании, промышленные предприятия региона, общественные организации и, конечно, жителей Югры. Лесничествами запланированы сотни мероприятий по лесовосстановлению. Только 20 мая во Всероссийский День посадки леса на территории автономного округа деревьями и кустарниками планируется засадить более 18 гектаров. За весь лесокультурный период 2017 года планируется провести лесовосстановление на площади более 22 тысяч гектаров», – сказал он.
В Ханты-Мансийске высадка саженцев пройдет на участке площадью 5 гектаров в районе протоки Байбалак. Мероприятие начнется в 11.00 по местному времени.
Всероссийский День посадки леса – знаковое, но не единственное мероприятие, в рамках которого пройдет высадка деревьев. В ближайшее время в Югре начнутся Весенние Дни древонасаждений и экологические муниципальные акции «Посади свое дерево». В прошлом году на территории автономного округа было высажено более 50 тысяч саженцев.
Для справки
Экологическая акция «Всероссийский День посадки леса» организована по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Впервые он был отмечен 14 мая 2011 года – в провозглашенный ООН Международный Год леса. Акцию поддержало Правительство РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.
Татьяна Пархоменко,
специалист по связям со СМИ