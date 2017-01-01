«Ночь у очага» международной акции «Ночь музеев 2017»

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«Ночь у очага» международной акции «Ночь музеев 2017»

Часто ли у вас есть возможность посещать музей в ночное время? Лишь один раз в год - период проведения международной акции «Ночь музеев»!

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 20 мая 2017 года  с 18 до 23 часов открывает двери интерактивного проекта «Ночь у очага».

Территория Этностойбища музея «Торум Маа» вновь станет местом, где каждый сможет найти свою вечернюю историю в музее живой культуры: будь то шумные ярморочные гуляния или тихие мастер-классы, неспешные рассуждения на литературной встрече или площадка состязаний в ловкости и скорости; особая атмосфера ждет гостей на презентации программы «Югорский хлеб - история со вкусом». Обширную экскурсионную программу, работу зон фотографирования, площадку катания на пони и лошадях дополнят легенды у очага и чашка горячего травяного чая.

 

В программе:

18.30 «В гостях у сибирского купца»

с 19.00 «Югорский хлеб - история со вкусом»

19.15 – 20.30 «Голоса молодых»

18.00 – 20.00 Катание взрослых и детей на лошади и пони

18.00 – 23.00

«Аборигенная лошадь России. Приобская порода» фотовыставка Андрея Назаренко

Мастер-классы: плетение пояса, плетение циновки

Работа сувенирной лавки

Работа спортивной площадки

Фотографирование в традиционной одежде обских угров

Экскурсионные программы «Юван знакомый и неизвестный», «От экспедиции к экспозиции»,  «Сухоруковский амбар», «Отыры Великой Победы».

 

 

Условия посещения:

дети до 16 лет – 50 руб., взрослые – 100 руб.

 

Надеемся, что 20 мая 2017 года вы скажете себе:

«Я иду в музей «Торум Маа» для участия в программе «Ночь у очага»!

 

Наш адрес: ул. Тобольский тракт, 4, Этностойбище музея «Торум Маа»

 

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