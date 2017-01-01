Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок для участия в интернет-конкурсе фоторабот

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Окружной Дом народного творчества продолжает прием заявок для участия в интернет-конкурсе фоторабот

В 2017 году Окружному Дому народного творчества исполняется 60 лет и в этот год есть уникальная возможность для всех жителей автономного округа оставить след в истории Югорского края.

Цель Окружного интернет-конкурса фоторабот «Народное творчество Югры: история и современность» – создание фотографической летописи исторических периодов становления и развития народного самодеятельного творчества в Югре.

Номинации конкурса:

I.      «Портрет Творца» – фотографии людей любого возраста, занятых творчеством;

II.    «В движении…» – фрагменты мероприятий, проводимых  культурно-досуговыми учреждениями;

III.   «Закулисье» – интересные и необычные моменты творческого процесса: подготовка к выступлениям, репетиции, зарисовки, реакции зрителей и т.п.;

IV.   «Ретроспектива народного творчества в Югре» – восстановленные или реконструированные фотографии, повествующие о каких либо личностях или событиях связанных с историей деятельности культурно-досуговых учреждений муниципальных образований автономного округа с указанием автора оригинала фотографии.

К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители в возрасте от 10 лет и фотографы-профессионалы, проживающие в автономном округе:

- фотографы-любители: дети и подростки – 10-14 лет, молодежь – 15-35 лет, старшая возрастная группа – 36 лет и старше;

- фотографы-профессионалы (без разделения на возрастные подгруппы).

Самые активные культурно-досуговые учреждения, творческие коллективы, а также отдельные участники будут отмечены в рамках заключительных мероприятий, посвященных юбилею Окружного Дома народного творчества. Это не только памятные подарки и благодарности, лучшие работы будут опубликованы на сайте Окружного Дома народного творчества, в юбилейном издании, а также представлены в передвижной выставке по автономному округу.

Участие в конкурсе носит малозатратный характер. Достаточно заполнить анкету-заявку с перечислением названий всех прикрепляемых фоторабот и направить в адрес Окружного Дома народного творчества на e-mail: iao@to-kultura.ru с отметкой «на конкурс фоторабот».

Работы принимаются до 25 мая. Подведение итогов – 1 июня 2017 года.

Контактное лицо – Швыркова Елена Владимировна, начальник информационно-аналитического отдела. Тел.: (3467) 33-53-95.

Ознакомиться с Положением Окружного интернет-конкурса фоторабот «Народное творчество Югры: история и современность» можно на сайте www.to-kultura.ru.

 

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@to-kultura.ru

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