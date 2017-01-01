К Международной экологической акции «Спасти и сохранить» присоединились радиолюбители

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Заседание организационного комитета по проведению XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» под председательством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина прошло в Югре. Открытие акции состоится в Ханты-Мансийске 19 мая.
Участники совещания оценили готовность всех служб и ведомств к проведению запланированных программных мероприятий. Отметим, что в период акции в автономном округе проводится до 10 тысяч мероприятий, в том числе окружного, российского и международного уровней.
Отдельное внимание было уделено масштабным мероприятиям. Так, Международный молодежный экологический Форум «Одна планета – одно будущее!» объединит участников X Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и XIII Молодежного экологического Форума «Сохраним цветущий мир Югры».
Как сообщила начальник отдела формирования экологической культуры Природнадзора Югры Лариса Круглова, на участие заявились 45 представителей экологического движения Югры, 19 – из 7 субъектов Российской Федерации, 14 – из стран Европы и СНГ. А также эксперты образовательных программ ЮНЕСКО из Москвы и Казани.
Торжественное открытие экофорума состоится 29 мая в КТЦ «Югра-Классик». В течение 4 дней для молодых экологов будут работать образовательные модули, проведены квесты, мастер-классы, круглые столы, пленарные заседания, конкурс экологических проектов, а также культурные и спортивные мероприятия.
Среди крупнейших мероприятий акции - XVII конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа, XXI Международный телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить», окружная акция «Музейная Арт-маевка».
Новинкой юбилейной акции стало сотрудничество с региональным отделением Союза радиолюбителей России по Югре. Радиолюбители откликнулись на предложение, уже получен специальный позывной R15UGRA.
«Разработано положение о днях активности радиолюбителей и дипломной программе «Спасти и сохранить» на русском и английском языках, сформирована площадка в сети Интернет. Карточка с описанием акции будет рассылаться радиолюбителям, которые в эти дни выйдут в эфир», - рассказал руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов.
«Таким образом мы поднимем интерес детей к техническим видам спорта, а также сможем в любой точке земного шара рассказать о нашей акции», - прокомментировал Геннадий Бухтин.
Стоит отметить, что в день открытия XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» столица Югры превратится в Экоград, на 10 импровизированных улицах которого будут работать тематические площадки, выступать творческие коллективы.
Первый заместитель губернатора Югры потребовал обеспечить безопасность участников и гостей праздника.
Пресс-служба Губернатора Югры