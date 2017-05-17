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В кабинете трудотерапии КЦСОН «Светлана» с утра оживление: здесь развернулась творческая школа, посвященная традиционным ремеслам обских угров. Обширную программу по народному искусству для людей пожилого возраста разработал коллектив Центра народных художественных промыслов и ремесел. Партнером, предоставившим площадку для работы, выступил Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана».
Реализация социального проекта «Мудрость золотых рук» стала возможной благодаря финансовой поддержке компании «Газпром нефть»: проект стал одним из 15 победителей грантового конкурса 2017 года «Родные города».
Открывая мероприятие, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел Ольга Бубновене рассказала собравшимся о целях и задачах проекта и презентовала выставку «Народное искусство Югры». Экспонаты выставки выбраны неслучайно – они стали наглядной демонстрацией достижений югорских мастеров в тех направлениях народного искусства, с которыми в течение трех дней будут знакомиться участники проекта. За это время они освоят традиционное ткачество и вязание, выполнят несколько традиционных кукол, познакомятся с берестой и керамикой.
Интересно, что самые ранние образцы керамики на территории Югры найдены в бассейне реки Конда (конец V тыс. до н. э.). Специалисты Центра восстановили коллекцию древней керамики эпохи неолита и поздней бронзы Обь-Иртышского бассейна, используя местную глину, применяя традиционные приемы лепки, декорирования и обжига. Это большие сосуды, дымокуры, посуда, скульптура. Исследования показывают, что сосуды лепили вручную ленточно-жгутовым способом, и занятие это было женским. В эпоху неолита сосуд весь покрывался орнаментом – волнистыми и прямыми линиями, точками, штрихами.
Богатство и разнообразие орнаментальных традиций стало отличительной чертой культуры обско-угорских народов. На протяжении своей истории они создали удивительный орнамент, который по своим художественным достоинствам не имеет аналогов в Западно-Сибирском регионе.
До сих пор древние орнаменты живут на изделиях из бересты современных ханты и манси. На бересте особенно наглядно запечатлена общая эволюция традиционного орнамента. Им декорировались большие и малые кузова для сбора ягод, коробки для хранения всевозможных вещей, черпаки и плоскодонные блюда, ведерки, колыбели. Среди орнаментов четко выделены три серии мотивов: стилизованные изображения, прежде всего медведя, ряды ромбов с уголками и зигзаг с ассиметричными отростками.
Традиции орнаментирования продолжаются и в вязании обских угров. Появление вязаных изделий в культуре обских угров относится к достаточно позднему периоду. Традиционными материалами для ханты и манси были шерсть и шерстяные нитки. В обиходе северных народов бытовали вязаные чулки. В семантике орнаментов на чулках прослеживается связь с вышитыми узорами южных ханты и диахромностью меховой мозаики. Характерным признаком вязаных чулок обских угров является горизонтальное расположение орнаментальных полос (непрерывного бордюра) и центрального большого орнамента (прерывистого бордюра). Шерстяные нити красили отварами трав, ягод.
У коренных жителей Югры - народов ханты, манси, ненцев и коми - до сих пор осталась традиция изготовления и ношения тканых поясов и опоясков. Пояса были неотъемлемой частью и повседневной, и праздничной одежды любого народа. Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить. Кисти пояса символизируют корни родового древа, связь с плодородной функцией земли.
Особое место в культуре народов ханты и манси занимает игрушка, кукла. История создания куклы северных народов уходит своими корнями вглубь веков. Она донесла до нашего времени древние мифологические сюжеты, связанные с охотничьими и другими культами. Кукла является наследницей обрядового предмета взрослых, участвовавших в магических и религиозных церемониях.
Об этом и многом другом узнали участники творческой школы, которые не на шутку увлеклись традиционным ремеслом. С азартом и фантазией дамы золотого возраста делали лепные археологические бусы: сначала увлеченно переносили древний орнамент с образца, потом вошли во вкус и украшали сырую глину на свой вкус, и даже успели изготовить шикарные декоративные пуговицы! Когда изделия высохнут, мастера Центра ремесел отправят их в печи на обжиг, а потом уникальное украшение вернется к хозяйкам-мастерицам.
С удовольствием участники проекта осваивали традиционное узорное вязание и ткачество обских угров. По общему признанию, и то и другое – дело сложное, но увлекательное. Очень хочется все успеть и выполнить настоящие изделия. А вот мастер-класс по традиционной кукле оказался несложным, все участники успели закончить свои домашние обереги. Интересно, что к участникам проекта присоединились и иструкторы по труду.
Елена Александровна Куркова, инструктор по труду, поделилась впечатлениями: «Замечательный мастер-класс по традиционной кукле провела для нас заведующая творческими мастерскими Центра ремесел Вера Валентиновна Колосова. Называется она «Акань на шишке». Мастер рассказала историю куклы-оберега, что она означает, как правильно ее делать, соблюдая традиционные запреты. При изготовлении такой обережной куклы мастерица должна пребывать в добром расположении духа, иметь хорошие мысли, настроение. Свою куколку я делала для семьи сына. На первый взгляд дело казалось простым, ан нет, не сразу получилось одеть Акань, не понравился ей платок, пришлось поменять ткань и даже надеть два платка. И получилась красавица! Акань олицетворяет собой защиту дома, а шишка – это символ и доброе пожелание богатства, плодородия и благополучия. Получился очень теплый оберег для дома моих деток».
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр народных художественных промыслов и ремесел»