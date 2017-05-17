В Ханты-Мансийске состоялось заседание экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры

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17 мая 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На заседании обсудили вопросы в области фиксации объектов нематериального культурного наследия народов Югры. Одним из основных вопросов повестки дня было включение новых объектов в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из 7 объектов, заявленных из 5 муниципальных образований, в электронный ресурс было включено шесть:
- Песня из репертуара Медвежьих игрищ казымских хантов «Блюдо река»,
- Песня из репертуара Медвежьих игрищ казымских хантов «У народа в домах приживалец»,
- Песня из репертуара Медвежьих игрищ казымских хантов «Ан йухан» «Огнем опаленный Назым»,
- Технология вязания верхней части «сэӈвей ов» женского шерстяного чулка «сэӈвей»,
- Песня коми-ижемцев «Шондыэ маме» «Солнышко – мама»,
- Технология приготовления сушеной рыбы кондинских манси «урэх».
Эксперты обсудили этап проделанной работы по подготовке анкеты-паспорта объекта «Традиционный женский танец обских угров «Куринька» для включения в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России. Были высказаны предложения о проведении предварительной исследовательской работы по выявлению локальных особенностей исполнения этого танца у народа манси и народа ханты, о подготовке информации по наигрышу и тексту песни, имеющих локальные особенности. Это обстоятельство позволит рассматривать мелодию и текст «Куриньки» как отдельные объекты нематериального культурного наследия.
Также состоялось обсуждение проекта Положения о порядке и условиях размещения информации о персоналиях в Реестре объектов нематериального культурного наследия народов Югры. Создание раздела «Носители» позволит не только создать банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.
Следующее заседание экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры планируется провести осенью этого года.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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