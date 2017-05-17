Наталья Комарова дала старт XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

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В столице Югры состоялось торжественное открытие XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В этот раз она пройдет под девизом «Сохраняя природу, определяем будущее!»
Обращаясь к гостям и жителям окружной столицы, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что все эти годы форум был одним из главных вдохновителей природоохранного движения России, и тем самым приобрел мировую известность. Поэтому символично, что к своему юбилею акция получила лучший подарок – Год экологии, объявленный в нашей стране Президентом России.
«Каждый из нас на протяжении 15 лет внес свой вклад, чтобы охране окружающей среды было уделено внимание на высоком уровне. Спасибо всем участникам, начиная от 1 акции и включая сегодняшнюю. Основная движущая сила это, конечно, дети и молодые люди», - сказала Наталья Комарова.
По ее мнению, состав участников мероприятий отвечает девизу акции «Сохраняя природу, определяем будущее!» Именно молодежь будет формировать экологическое сознание завтрашнего дня. Показательно, что одно из мероприятий акции – проект «Красная книга глазами детей» - собрал в этом году рекордное число участников, почти 6 тысяч работ из 72 регионов России и 8 стран мира.
«Это наша главная возможность в распространении экологических знаний, в понимании того, что каждый из нас в ответе за природу. Акция обещает много сюрпризов, один из них сотрет границы и распространит сведения о вашем, югорчане, вкладе в защиту окружающей среды: наши радиолюбители пошлют свыше 20 тысяч специальных сигналов, и о том, что происходит в Югре на этот счет, узнает весь мир. Мы вместе, без всяких границ и с пониманием того, что это один большой мир и каждый в ответе за него», - сказала губернатор.
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» – широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в автономном округе с 2003 года, с 2004 года проходит под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум». Поддерживается Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством образования и науки РФ с 2012 года. В 2013 году акция вошла в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.
15 лет акция объединяет неравнодушных жителей автономного округа в едином желании сделать свой родной край территорией экологического благополучия. В 2003 году 22 тысячи человек стали участниками 100 программных мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и успешное развитие территории в рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности. В настоящее время в проекте принимают активное участие свыше 580 тысяч человек - представителей не только всех муниципальных образований автономного округа, но и более 70 регионов Российской Федерации и 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов отметил, что за годы проведения акции у югорчан поменялось отношение к природе, они научились решать экологические проблемы и сформулировали четкие и понятные требования к рациональному природопользованию.
«Правительство автономного округа во взаимодействии с федеральными органами с международным сообществом открыто обсуждает экологические проблемы. Законы и нормативные акты, принимаемые правительством, помогают их решать. В результате - наши водные ресурсы, почвы и воздух становятся лучше. Нефтяные компании, осуществляющие деятельность на территории Югры, не только поддерживают инициативы органов власти, но и сами организуют проекты и программы. Это все делается при полной поддержке общественных экологических движений и населения региона», - подчеркнул Сергей Пикунов.
Нужно добавить, что следующие 3 недели станут периодом экологического неравнодушия населения Югры – начинается зеленый марафон дел во имя сохранения природы родного края, участниками которого станут не только жители автономного округа, но и гости из России и стран мира. В рамках акции в автономном округе пройдет порядка 10 тысяч эколого-просветительских и природоохранных мероприятий.
В завершении торжественного открытия акции «Спасти и сохранить» для югорчан выступили творческие коллективы города, а также участники окружного фестиваля «Студенческая весна – 2017".
Пресс-служба Губернатора Югры