Журналистов Югры приглашают принять участие в конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике

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Журналистов Югры приглашают принять участие в конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия». К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, а также индивидуальные заявители или группа авторов, редакции периодических и интернет изданий.

Прием документов и работ осуществляется до 31 августа 2017 года.

Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить все необходимые данные для участия и выставить по номинациям свои работы в Личном кабинете на сайте, проверить, что ваши ФИО появились слева в «списке конкурсантов», а ваши работы появились в списке «работы конкурсантов».

После регистрации на сайте будут доступны документы для скачивания, которые необходимо распечатать, заполнить и выслать организаторам в отсканированном виде по электронной почте agrosmi2017@yandex.ru, а оригиналы выслать Почтой России.  

Адрес для отправки оригиналов документов и работ на конкурс: Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 1/11 в Пресс-службу Минсельхоза России, с пометкой «На конкурс».

Справки по телефону +7 (495) 411-81-45

Все участники конкурса получат благодарственные письма. Победители и призеры будут награждены дипломами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и денежной премией.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 5 октября 2017 года в рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017».

На сегодняшний день для участия в конкурсе подано уже больше 120 заявок. 

Пресс-служба Губернатора Югры

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