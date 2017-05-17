Алексей Шипилов: В Югре на системной основе реализуется комплекс мер, направленных на государственную поддержку национально-культурных организаций

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Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов принял участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года».
Семинар проходит в Кургане под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В работе совещания также принимает участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
Алексей Шипилов выступил с докладом о государственной поддержке национально-культурных общественных объединений, реализующих социально значимые проекты, направленные на сохранение языка, культуры и традиций народов Российской Федерации.
Он отметил, что на сегодняшний день в Югре зарегистрировано 89 некоммерческих организаций, образованных по национально-культурному признаку, и 98 общин коренных малочисленных народов Севера. Государственная поддержка деятельности национально-культурных организаций в автономном округе осуществляется по нескольким направлениям.
Первое. Обеспечение участия национально-культурных организаций в оценке состояния дел, выработке и принятии решений в сфере государственной национальной политики, в вопросах этнокультурного развития народов России, проживающих в Югре.
Так, представители национально-культурных организаций включены в составы общественных советов при исполнительных органах государственной власти Югры, Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве автономного округа, Межведомственной комиссии автономного округа по противодействию экстремистской деятельности.
Аналогичные советы и комиссии действуют во всех 22 муниципальных районах и городских округах Югры.
«Также при органах государственной власти автономного округа образованы 14 коллегиальных совещательных органов по вопросам развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе Совет представителей коренных малочисленных народов Севера Югры при Правительстве автономного округа (аналогичные Советы образованы при главах всех муниципальных районов Югры), Межведомственная комиссия при Правительстве автономного округа по развитию коренных малочисленных народов Севера, Научно-координационный совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа, Экспертный совет по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремёсел коренных малочисленных народов Севера», - сообщил первый заместитель губернатора Югры.
Второе. Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций в форумах и фестивалях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе по вопросам сохранения языка, культуры и традиций народов России.
Алексей Шипилов рассказал, что на территории Югры ежегодного проводятся крупные окружные мероприятия, объединяющие практически все местные и региональные национально-культурные организации, осуществляющие деятельность в сфере этнокультурного развития народов России. В их числе фестиваль молодежных проектов национальных общественных объединений «Через многообразие к единству», Региональный форум национальных общественных объединений «Диалог национальных культур», окружной фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмёмся за руки, друзья», окружной молодёжный фестиваль национальных культур «Мы единый народ».
«В этом году в октябре пройдет «Региональный форум национального единства «Югра – многонациональная». Трехдневная программа форума предусматривает мероприятия, по аналогии с Всероссийским форумом национального единства, с участием делегаций всех муниципальных образований Югры, включая национально-культурные организации», - отметил он.
Третье. Грантовая поддержка проектов некоммерческих организаций по этнокультурному развитию, сохранению языков, культуры и традиций народов России.
По словам Алексея Шипилова, в 2016 году оказана поддержка проектов 23 некоммерческих организаций, в том числе общества русской культуры, национально-культурные организации татар, башкир, азербайджанцев, народов Северного Кавказа, общественных объединений и родовых общин коренных малочисленных народов Севера, молодежных и этнокультурных организаций, учрежденных и осуществляющих деятельность на интернациональной основе.
«С учетом социокультурной специфики Югры отдельное значение имеет поддержка проектов национально-культурных организаций в области сохранения языков, культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. Так, в 2016 году некоммерческим организациям предоставлены гранты на реализацию проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера», - сказал первый заместитель губернатора Югры.
Четвертое. Поощрение деятельности национально-культурных организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственной национальной политики, сохранения и развития культурных традиций народов России.
За реализацию проектов в области межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России 10 юридическим и 10 физическим лицам ежегодно присуждается премия Губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Также правительством Югры учреждена ежегодная премия имени Ивана Николаевича Шесталова за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Ежегодно 5 мастерам народных художественных промыслов присуждается премия Губернатора Югры в области культуры и искусства.
«Отмечу – аналогичные мероприятия в разной степени предусмотрены муниципальными программами и комплексными планами по реализации федеральных документов стратегического характера, в том числе в сфере государственной национальной политики, которые обеспечены к разработке и принятию во всех без исключения муниципальных районах и городских округах Югры. Таким образом, в Югре на системной основе реализуется комплекс мер, направленных на государственную поддержку национально-культурных организаций, реализующих социально-значимые проекты, направленные на этнокультурное развитие народов России», - сказал Алексей Шипилов.
Пресс-служба Губернатора Югры