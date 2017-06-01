Президент РФ Владимир Путин ввёл в состав президиума Госсовета губернатора Югры Наталью Комарову

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Президент России Владимир Путин осуществил ротацию состава президиума Государственного совета Российской Федерации. В число членов президиума включены восемь глав регионов, в том числе губернатор Югры Наталья Комарова. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации сегодня.
Новый состав президиума Госсовета выглядит следующим образом: губернатор Югры Наталья Комарова, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.