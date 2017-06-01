В Югре скорректированы маршруты зимних автодорог

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Правительством автономного округа принято решение об изменении некоторых маршрутов зимних автодорог. Заседание состоялось сегодня под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.
По итогам сезона эксплуатации автомобильных зимних дорог был проведен анализ их загрузки и использования, собраны предложения с мест. На основе этих предложений дополнен перечень зимних автомобильных дорог Югры, скорректированы отдельные маршруты. В частности, будет устранен перепробег на автодороге «Сургут – поселок Банный», но включен в перечень автозимников подъезд к деревне Чембакчина в Ханты-Мансийском районе.
«Изменения связан с тем, что «Сургутнефтегазом» введена в эксплуатацию частная автомобильная дорога в направлении поселка Банный Сургутского района. Достигнута договоренность об использовании этой дороги частным транспортом жителей поселка. В связи с этим появилась возможность высвободившийся километраж той зимней автомобильной дороги перенаправить в другое место. Это давно востребованный жителями деревни Чембакчина отрезок дороги порядка 8 км. В текущем году будет заключен контракт на проектирование данного участка зимней автодороги, в сезон 2018-2019 годов мы войдем с зимником до деревни», - прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин.
«Жители этих населенных пунктов смогут ощутить позитивный эффект от данных нововведений уже в следующем зимнем автосезоне. Дополнительная настройка карты зимних автомобильных дорог Югры будет продолжена с опорой на пожелания людей», - отметил Геннадий Бухтин.