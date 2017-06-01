В Окружном Доме народного творчества состоялись оn-line семинары для специалистов учреждений культуры

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23 и 24 мая в автономном учреждении «Окружной Дом народного творчества» состоялись очередные on-line семинары «Формирование заявки (заполнение анкеты-паспорта) объекта нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для специалистов учреждений культуры, работающих в области сохранения, развития и популяризации нематериального культурного наследия народов Югры.
На этот раз участниками семинара стали специалисты учреждений культуры городов Пыть-Ях и Нефтеюганск, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.
Программа семинара включала в себя лекционные занятия и практическую работу по темам:
- Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России. Теоретические основы формирования Каталога;
- Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Критерии отбора объектов;
- Заполнение формы отражения данных в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Основная цель, которую ставят перед собой организаторы оn-line семинаров – познакомить с электронными ресурсами – федеральным каталогом и региональным реестром, рассказать о возможностях их применения в практической деятельности. Особое внимание уделяется заполнению учётных форм (анкеты-паспорта объекта), подбору видеоматериалов для аудиовизуальной презентации.
Напомним, что на сегодняшний день в Реестр объектов НКНН Югры внесено 37 объектов. Кроме того, осенью 2016 года объект «Обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища» внесен в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.
Практический опыт проведения оn-line семинаров по формированию заявки (заполнению анкеты-паспорта) объекта нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры показал востребованность подобной формы работы и поэтому осенью предстоят ещё 4 подобных мероприятия.
Организатор on-line семинаров – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».