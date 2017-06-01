В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки»

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В Международный день защиты детей музей «Торум Маа» приглашает на традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки»

1 июня 2017 года в 12.00 на открытой экспозиции музея «Торум Маа»  начнет работу Интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры»: традиционный праздник кондинских манси «Праздник трясогузки».

По поверьям кондинских манси трясогузка, пританцовывая под музыку весенних ручейков, разбивает лед на реке своим хвостиком. Стряхивает с крылышек тепло, принесенное с южной земли, коротким щебетом славит Большой Свет – белые ночи, изгоняя, таким образом, весну.

«Праздник Трясогузки» в традиционной культуре входит в цикл календарных «обрядов», связанных с образами пернатых: прилёт серой вороны обозначает приход весны, прилёт трясогузки – начало лета.

Ежегодно, в первый день лета, в Международный день защиты детей, открытая экспозиция музея «Торум Маа» становится большой солнечной и творческой площадкой для подвижных и активных, смышленых и любознательных.

Гостей ждет обширная программа праздника: игры с хозяйкой праздника – Трясогузкой, загадки и головоломки, «хитрый лис», «рыбаки и рыбки»,  «Волшебный сундучок», мастер-классы по изготовлению птички, состязания на спортивных площадках, экскурсии, выставка «Птичка-невеличка».

Впервые на творческой площадке музея живой культуры выступит с концертной программой обладательница голоса удивительной красоты, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущий специалист по фольклору муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» г.Лянтор Вера Кондратьева.

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