В Югре продолжается экологическая акция «Чистый лес»

- Русский
Акция «Чистый лес – территория без огня» идет в рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Субботники проводятся как в лесных массивах, так и в территориях, прилегающих к поселениям, парках и городских микрорайонах.
Идея «Чистого леса» принадлежит спасателям, которые вырубают сухостой, убирают мусор, общаются с югорчанами, рассказывая им о правилах поведения в лесу, готовят пожарные наблюдательные посты.
Впрочем, мусорные пакеты, грабли и топоры становятся во время субботников «оружием» не только сотрудников МЧС, но и чиновников, волонтеров, неравнодушных жителей и работников природоохранных учреждений.
Так, в рамках акции огнеборцы Нягани и Нефтеюганска подготовили территорию рядом с дачами к пожароопасному периоду.
«Акция пройдет в три этапа с мая по июнь. Сейчас это наиболее актуально и эффективно. После зимы из-под снега появляется сухостой, который быстро горит, а молодой поросли, препятствующей интенсивному горению еще нет. Своим примером, беседами с людьми мы пытаемся «заразить» их этой инициативой и делом позаботиться о своей безопасности», – рассказал начальник Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Речкалов.
Социальные работники Нягани, спасатели и студенты очистили лесной массив восточного микрорайона города. В Сургуте сотрудники МЧС и юные дружинники навели порядок в городском парке «Кедровый лог».
Отметим, акция «Чистый лес» преследует две цели – поддержание чистой и безопасной экологической среды; усиление мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара.