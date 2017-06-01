«Юрган» покажет фильмы о финно-угорских народах

- Русский
3 июня Коми республиканский телеканал «Юрган» начнёт показ документальных этнографических фильмов филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Фильмы будут транслироваться в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 21 марта 2017 года руководством телеканала и Центра.
Показ фильмов запланирован на каждую субботу с повтором на следующий день. Зрители телеканала увидят тринадцать видеоработ, посвящённых этнокультурному наследию финно-угорских народов: води, ижоры, ингерманландских финнов, карелов, коми-пермяков, ливов, манси, мари, мордвы, сето, удмуртов, ханты и эстонцев Крыма.
Точные даты и время трансляции фильмов можно узнать в программе телепередач на сайте телеканала www.юрган.рф.
Отметим, что также в рамках соглашения о сотрудничестве стороны обязуются создавать благоприятные условия для обмена информацией, оказывать информационное сопровождение событий современной этнокультурной жизни, содействовать популяризации этнокультурного и языкового наследия финно-угорских и самодийских народов, в том числе с помощью современных информационных технологий, подготовке материалов о культуре народов России.
Информационный центр "Финноугория"