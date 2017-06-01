Полномочный представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских и губернатор Югры Наталья Комарова провели прием граждан

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Полномочный представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских и губернатор Югры Наталья Комарова провели прием граждан

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских по поручению Владимира Путина провел прием граждан, обратившихся к главе государства. Участие в личном приеме приняла губернатор Югры Наталья Комарова, поскольку среди обратившихся была жительница Ханты-Мансийска.

Надежда Герасименко обратилась с просьбой об оказании содействия в проведении капитального ремонта крыши дома по улице Мира, пострадавшего в результате пожара. По словам женщины, возгорание случилось в августе прошлого года по вине хозяев смежной квартиры, однако ремонтные работы по устранению последствий начались только в начале мая после обращения к губернатору Югры Наталье Комаровой во время личного приема.

«Сейчас работы ведутся, но их качество вызывает вопросы, потому что кровля на период ремонта была снята, а во время дождей квартира была неоднократно затоплена», - сообщила Надежда Герасименко.

При этом глава города и Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчитались о том, что работы ведутся в соответствии с обязательствами, в том числе перед заявителем.

«Учитывая то, что это обращение на контроле и у меня, и у вас, Игорь Рюрикович, мы особым образом организуем исполнение принятых обязательств», - отметила губернатор, дав соответствующие поручения руководству муниципалитета.

Наталья Комарова поручила органам местного самоуправления до 5 июня завершить работы по ремонту кровли первостепенной важности, до 1 сентября текущего года - крыши всего жилого дома по улице Мира.

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