Окружной Дом народного творчества вошёл в число ведущих учреждений культуры России

- Русский
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народжного творчества» включен в национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России».
Целью формирования Реестра является создание общедоступного информационного реестра по организациям и учрежденирям культуры, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.
Окружной Дом народжного творчества ведёт активную деятельность по поддержке фестивального движения в Югре и за её пределами, оказывает методическую помощь учреждениям культурно-досугового типа округа, открывает новые имена среди самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей.
На всероссийском уровне известен мульткультурный проект Окружного Дома народного творчества «Диалог национальных культур», главной целью которого является выявление, сохранение, изучение и популяризация лучших образцов традиционной культуры народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Символичным видится факт получения Свидетельства о включении в Реестр в год шестидесятилетнего юбилея Окружного Дома народного творчества, что означает признание роли учреждения в развитии культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации в целом.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»