Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

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Программа участия губернатора Югры Натальи Комаровой в мероприятиях Петербургского международного экономического форума очень насыщенная. Первый день работы начнется с участия в пленарной сессии «Макроэкономическая политика – от стабилизации к росту». Среди выступающих – председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации Алексей Кудрин, председатель, Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Министр финансов РФ Антон Силуанов. Напомним, в Югре завершается работа по корректировке региональной Стратегии-2030. Ряд ее инновационных положений пройдет экспертное тестирование участниками форума.
В этот день состоится также ряд деловых встреч и подписание соглашений. Так, будут заключены соглашения о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом «Почта банк», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», обществом с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».
Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Владимирской области Светлана Орлова подпишут план мероприятий по реализации Соглашения между регионами о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
Следующий день форума, 2 июня, губернатор Югры начнет с участия в Саммите глав энергетических компаний. Далее в программе – заседание консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации» и Пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира.
Завершит второй день форума сессия «Цифровая революция в здравоохранении: достижения и вызовы», где Наталья Комарова выступит с докладом о югорских наработках по этому направлению.
Также в этот день состоится подписание двух соглашений с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в том числе по реализации проекта агентства «Магазин верных решений» и практик – финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в программе главы региона - ряд рабочих встреч и переговоров с представителями российских и международных деловых кругов по вопросам привлечения инвестиций и реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики региона.