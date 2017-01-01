Югра будет сотрудничать с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина

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В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и образовательной организацией высшего образования.
Наталья Комарова отметила, что когда-то именно Иван Михайлович Губкин научно обосновал наличие колоссальных нефтяных богатств Западной Сибири. И сейчас роль науки в нефтедобыче растет.
«Недропользователи выходят на новые горизонты. Сейчас есть необходимость работать с труднодоступной нефтью. В этой связи возможности науки в разработке технологий разведки, добычи, переработки углеводородного сырья крайне актуальны», - сказала глава региона.
По мнению Натальи Комаровой, в этой работе лучшего партнера, чем РГУ имени Губкина, имеющего статус национального исследовательского университета и вуза, который занимает одно из первых мест в России по числу научных исследований, представить сложно.
Отметим, что соглашение предполагает сотрудничество в сфере разработки основных технологий нефтегазового производства. Как раз для отработки таких технологий в Югре создаются научный полигон «Баженовский» (для выхода на промышленную добычу трудноизвлекаемых запасов нефти), и индустриальный парк «Приразломный» (для тестирования новых технологий газопереработки и нефтегазохимии).
Отдельными статьями соглашения заложены вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализация передовых образовательных программ. Очень важно, по мнению губернатора, что подбор специалистов будет начинаться со школьной скамьи.
«У нас в округе созданы профильные учебные классы, курируемые предприятиями нефтегазового комплекса. Таким образом, молодые люди, получая ориентацию в выборе профессии, идут вперед с пониманием того, чего они хотят достичь», - сказала Наталья Комарова.
«Соглашение дает возможности более широкого взаимодействия с предприятиями, университетами округа, возможность организации сетевого обучения и совместной работы на полигонах, которые есть в регионе, по отработке новых технологий и обучению молодых специалистов самым современным технологиям для дальнейшего практического использования. Работы много. В Западной Сибири нефти хватит, я думаю, на несколько поколений. И найдется работа для молодежи, которую мы вместе должны обучить нужным компетенциям», - прокомментировал соглашение ректор вуза Виктор Мартынов.