Югорская культура будет представлена в крупнейшем этнографическом парке-музее нашей страны

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В ходе Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и обществом с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ». Подписи в документе поставили губернатор округа Наталья Комарова и генеральный директор культурно-образовательного центра «Этномир» Татьяна Григорьева.
Отметим, что сопровождение и реализация проектов поддерживается Агентством стратегических инициатив.
«Этномир» – это крупнейший этнографический парк-музей России. Он представляет собой огромную презентационную площадку, свое место на которой получила Югра. По мнению главы региона, нашему округу с его богатейшей историей, культурой, традициями действительно есть, чем заинтересовать, привлечь жителей других регионов и стран.
«Мы активно занимаемся развитием туризма и фиксируем увеличение числа туристов. Теперь у нас появился, по сути, выездной туристический офис. Здесь мы можем представлять свои культурные, образовательные возможности. Кроме того, реализация соглашения станет возможностью для расширения рынков сбыта товаров и услуг нашего малого и среднего бизнеса, субъектов традиционной экономики, занятых в области народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности. С учетом того, что Югра инициатор номинации в конкурсе «Славим человека труда!» по направлению, связанному с народными промыслами и ремёслами, новая площадка станет хорошей точкой приложения творческих усилий мастеров, которые задействованы в конкурсе», - отметила Наталья Комарова.
Также сотрудничество с «Этномиром» может придать дополнительный импульс популяризации региональных брендов, проекту «Многовековая Югра». «Концентрация огромного количества знаний, представлений о мире в рамках этой площадки – способ довольно эффективный для того, чтобы познать этот мир и заинтересоваться им. Я надеюсь, расположив свои проекты и предложения на этой территории, мы получим своего потребителя, и таким образом будем решать те задачи, которые мы себе поставили – чтобы о нас узнавали не только по бренду «нефть», а, например, по бренду «сосьвинская селедка», или «слияние двух величайших рек Оби и Иртыша», «гора Неройка» и так далее», - высказала мнение губернатор.
В свою очередь, Татьяна Григорьева дополнила, что посетители «Этномира», заглянув на площадку Югры, заинтересуются регионом и смогут продолжить знакомство, приобретя один из предложенных им туристических продуктов: «Конечно, это презентация ресурсного, экономического, культурного потенциала региона, демонстрация этнического многообразия. Мы хотим создать некое путешествие и будем вести посетителей по вашему региону».