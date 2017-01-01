Выездная сессия Окружной школы мастеров по изготовлению музыкального щипкового инструмента пройдёт в Нижневартовском районе

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С 3 по 6 июня 2017 года в поселке Аган Нижневартовского района состоится выездная сессия Окружной школы мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Школа мастеров является частью Окружного мультикультурного проекта «Диалог национальных культур» и ставит своей целью вовлечение жителей автономного округа в процесс сохранения и развития инструментальной музыки обско-угорских народов.
На занятиях сессии начинающие мастера будут учиться изготавливать музыкальный струнный инструмент, имеющий общее название югорская цитра. Ваховские и васюганские ханты называют такой инструмент «панен нюх», сургутские ханты – «наркис юх», шеркальские ханты – «нарэс юх», березовские и казымские ханты – «нарс юх». В переводе на русский язык ознчает «играющее дерево».
Проведение выездных школ позволяет расширить географию участников проекта, выстроить системную работу со специалистами муниципальных учреждений культуры автономного округа в области сохранения технологий изготовления музыкальных инструментов и технике игре на них, а также создать условия для взаимообмена опытом между мастерами, учениками и участниками фольклорных коллективов.
В выездной сессии планируется участие начинающих мастеров из населённых пунков Нижневартовского района. Занятия проводит Народный мастер России Яков Никифорович Тарлин, представитель северных хантов.
Организаторы выездной школы мастеров – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Окружной Дом народного творчества», Управление культуры администрации Нижневартовского района, МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел».