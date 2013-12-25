В Югре единственный девятиклассник сдает экзамен по хантыйскому языку

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В Югре 2 июня 2017 года экзамен по учебному предмету «родной язык» (хантыйский язык, казымский диалект) сдает выпускник 9 класса, проживающий в селе Казым Белоярского района.
Основной государственный экзамен по родному языку проходит в форме изложения с творческим заданием.
В 2016 году экзамены по родному языку (хантыйскому) выбрали и сдали 7 учащихся Белоярского района.
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обозначает необходимость соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394) участником и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
Результаты экзамена по учебному предмету «родной язык» станут известны после 13 июня 2017 года.