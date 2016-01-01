Восемь ветеранов Югры получат денежную помощь для ремонта квартир

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На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора автономного округа Геннадия Бухтина, принято решение о выделении средств ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам боевых действий, признанным по состоянию на 31 декабря 2016 года нуждающимися в проведении ремонта квартир.
«Такая мера поддержки предоставляется ежегодно и в предыдущие годы ею уже воспользовались сотни ветеранов. Так что в целом наши уважаемые ветераны обеспечены не только жильем, но и хорошими ремонтами, необходимой техникой, так как данные выплаты могут быть направлены на приобретение мебели, обновление электроники и бытовой техники», - подчеркнул Геннадий Бухтин.
Первый заместитель губернатора Югры также добавил, что на сегодняшний день основные ремонты проведены, однако не все заявились на них вовремя.
«С заявлениями на 2017 год дополнительно обратились 8 человек. Каждая из таких заявок будет удовлетворена, произведен предварительный расчет необходимых средств, которые заложены в бюджете», - отметил Геннадий Бухтин.
По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Людмилы Низамовой, с 2014 года при поддержке правительства свои квартиры отремонтировали 2700 человек.
«На эти цели было израсходовано 345 миллионов рублей. Так случилось, что восемь ветеранов, признанные нуждающимися в 2016 году, не смогли получить средства вовремя, поэтому они получат их сейчас на общую сумму 900 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от нуждаемости», - пояснила Людмила Низамова.