IX Международный IT-форум в Югре собрал представителей 46 стран мира

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IX Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС для Югры станет главным событием года в области информационных технологий. В нем принимают участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, представители 44 субъектов Российской Федерации и 46 стран мира, в числе которых консулы Франции, Африки, Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, республики Бенин, а также главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других государств.
«За годы плодотворной работы форум зарекомендовал себя, как полезный дискуссионный формат, стал одной их важных площадок для обмена опытом по актуальным вопросам в сфере ИКТ. Мероприятие отличает солидный состав участников, представляющих государственные органы управления, экспертные, научные и деловые круга. В сегодняшних условиях важно, что одним из ключевых мероприятий форума станет Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра», которая будет проводиться впервые», - говорится в приветственном слове министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам форума. В его послании также отмечается, что страны БРИКС и ШОС все больше сближает общее стремление к укреплению полицентричного мироустройства, заинтересованность в продвижении позитивной повестки дня в мировых делах и выработке оптимальных путей устойчивого развития.
«Среди всех IT-форумов в Югре нынешний – самый представительный и самый многообещающий. Хочу сказать спасибо всем, кто приехал, кто готов делиться своим опытом и идеями. Цифровая экономика знаний – это глобальная реальность сегодняшнего дня, базовый элемент образа будущего, который мы можем и должны построить, и который будет цельным лишь тогда, когда мы будем действовать сообща с учетом всех глобальных вызовов и региональных особенностей», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Наталья Комарова также подчеркнула, что по итогам прошлого года Югра поднялась до третьего места в рейтинге Минкомсвязи России по уровню развития информационного общества и электронного правительства, пропустив вперед лишь Москву и Санкт-Петербург. Глава региона добавила, что впервые с 2011 года официальный сайт органов власти Югры занял первое место среди всех сайтов субъектов РФ по показателю информационной открытости.
«Одна из стратегических сессий нынешнего форума будет посвящена импортозамещению информационных технологий, так что опыт нашего округа может быть использован как интересный кейс», - добавила глава региона.
По ее словам, погружение югорчан в виртуальную реальность поддерживается за счет развития систем связи. По итогам 2016 года доступ в интернет по технологии 4G получили 45 населенных пунктов Югры, доступ к высокосортному интернету сейчас имеют 96% населения округа и еще 87,6% югорчан располагают скоростным доступом от не менее чем двух операторов связи. В 2015 году этот показатель составлял всего 66%.
«В рамках Международного IT-форума пройдет дискуссия по одной из самых актуальных тем современности – кибербезопасности. Эксперты выступят на Международной конференции по информационной безопасности «Инфофорум – Югра», посвященной международному сотрудничеству в этой сфере, инициативам государства, общества и бизнеса. Только так, с применением коллективных подходов, и можно противодействовать современным киберугрозам и вызовам, одерживать верх в схватке с киберпреступностью. Мы надеемся на то, что все участники форума смогут объединить свои усилия на этом направлении, сделать интернет стабильным и свободным от криминала, и тем самым обеспечить устойчивое развитие «цифровой экономики» и «цифрового общества». Югра готова стать пилотной площадкой по реализации всех связанных с информационной безопасностью инициатив и открыта для ваших предложений», - резюмировала Наталья Комарова.
Накануне, в ходе брифинга для журналистов директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин отметил, что в этом году в работе форума примут участие государства – участники ОДКБ. Кроме этого, будут выступать эксперты по информационной безопасности и других стран, в частности, представители агентства кибербезопасности Малайзии и министерства информационных технологий Вьетнама.
«Мы будем обсуждать развитие электронного правительства и переход в цифровое общество. Есть интересные примеры, которые Югра реализует у себя. Мы в прошлом году договорились с Минсвязи РФ, что будем реализовывать так называемую комплексную электронную услугу, которая позволяет подать одно заявление и получить сразу несколько государственных услуг. Это первый шаг к переходу в цифровое общество», - сказал Павел Ципорин.
Он также рассказал журналистам, что в регионе создан Научно-исследовательский институт информационных технологий, единственный в своем роде.
«Сейчас мы начинаем активно использовать науку в сфере IT. Прикладные задачи решаем в том числе с помощью научных технологий, и это дает положительный результат. Югра – это IT-регион. По итогам 2016 года, в рамках исполнения Указа Президента РФ, Югра занимает второе место по России после Татарстана среди регионов, использующих механизмы получения услуг в электронном виде. Это очень серьезный результат», - подчеркнул Павел Ципорин.
Работа форума продлится два дня и завершится 7 июня.
Пресс-служба Губернатора Югры Н. Комаровой