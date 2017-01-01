Спикеры IX Международного IT-форума ответили на вопросы журналистов

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В рамках IT-форума состоялся брифинг, в ходе которого полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Югры Наталья Комарова, Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и советник Президента РФ Герман Клименко ответили на вопросы журналистов федеральных и региональных СМИ.
Отвечая вопрос, не будет ли противоречить переход на российское программное обеспечение принципам свободной конкуренции, Игорь Холманских отметил, что никто не говорит о необходимости полностью заменять иностранный программный продукт. Речь идёт, в первую очередь, о том, чтобы внедрять разработки отечественных специалистов в стратегически важных отраслях, например, в области государственной безопасности, где вопросы рыночной конкуренции уходят на второй план и отдается предпочтение нашим разработкам. «Отмечу, что так поступает большинство стран, которые считают свою независимость первостепенной», - подчеркнул Игорь Холманских.
Николай Никифоров добавил, что в реестре отечественных программных продуктов сегодня порядка 3300 российских разработок и в каждой из основных сфер имеются конкурентные продукты. А в области программного обеспечения соблюдается баланс между задачами государства и принципами конкуренции.
«Если два года назад доля российского программного обеспечения, которое закупали органы власти, составляла около 10-20%, то сегодня это уже 40-50%. Динамика совершенно очевидна. Конечно, российские продукты еще могут уступать в функциональности, но разница быстро сокращается. В любом случае, стратегическое решение переходить на отечественные разработки уже принято», - сказал Николай Никифоров и добавил, что российские разработчики за счет реестра отечественного программного обеспечения и соответствующего закона получили дополнительный госзаказ, который исчисляется миллиардами рублей.
Советник Президента РФ Герман Клименко, в свою очередь, отметил, что есть сферы, в которых обсуждать конкуренцию даже не приходится – системы ПВО, или системы запуска космических кораблей в космос, важна и информационная система государства. «Здесь мы отдаем предпочтение отечественным производителям, это наш принципиальный государственный выбор», - подчеркнул Герман Клименко.
Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что цифровые решения уже затронули многие отрасли экономики, в частности, топливно-энергетический комплекс, где высокие технологии необходимы, чтобы сохранять и повышать конкурентоспособность и долю России на рынке ТЭК. Другой пример успешной реализации цифровой экономики в регионе – это телемедицина.
«Мы внедряем передовые телемедицинские сервисы, которые могут быть впоследствии тиражированы нашими партнерами, - сообщила Наталья Комарова. - В прошлом году в Югре был реализован проект мобильного телемониторинга людей с кардиостимуляторами. Сейчас на этапе внедрения находятся еще несколько проектов. Например, проект по медицинскому видеоприсутствию, позволяющий дистанционно наблюдать за пациентом в подразделениях медицинских учреждений. Она также отметила важность проведения в Югре именно таких представительных IT-форумов, где формируется перспективная повестка.
Все участники брифинга, отмечая объективно достигнутые успехи, вместе с тем обозначили необходимость не останавливаться и не ограничиваться исключительно российским рынком.
«Мировой IT-рынок огромен, и доля Российской Федерации - всего лишь капля в море. Примерно 2% от мирового рынка. Поэтому нужно делать продукты не только для импортозамещения, но и обязательно на экспорт, - подчеркнул Николай Никифоров. - Именно об этом мы говорим с нашими коллегами по странам БРИКС. Только совместными усилиями мы сможем делать действительно сильные продукты и противостоять сложившейся монополизации отрасли».
Пресс-служба Губернатора Югры Н. Комаровой