Югра и ЮНЕСКО будут сотрудничать в вопросах противодействия в интернете радикализму и экстремизму среди молодежи

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На полях IX Международного IT-форума губернатор Югры Наталья Комарова провела ряд рабочих встреч с представителями международных делегаций. В них также приняли участие первый заместитель главы региона Алексей Шипилов и заместитель губернатора Алексей Забозлаев. С представителями ЮНЕСКО губернатор Югры обсудила перспективы сотрудничества, которое, по мнению сторон, является успешным.
Отметим, что руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков и заместитель председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин принимают участие во Всемирной экспертной встрече по многоязычию в киберпространстве, которая проходит в рамках IT-форума.
Приветствуя гостей, Наталья Комарова отметила, что правительство Югры придает большое значение развитию сотрудничества с ЮНЕСКО, которое ведет свой отсчет с 2001 года. «Долгие годы партнерства связывают Югру и ЮНЕСКО. С 2014 года, с посещения Штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, мы начали активную работу, связанную с сохранением языков, в том числе в киберпространстве. Для нас это крайне важное направление работы – и для сохранения позиций русского языка, и для языков народов ханты и манси. Мы рады тому, что в этом вопросе у нас есть такой друг, как ЮНЕСКО», - обратилась к гостям губернатор.
Напомним, в автономном округе в партнерстве с ЮНЕСКО реализуется ряд проектов. В 2007 году в Югре было открыто отделение Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, год спустя появилась кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» при Югорском государственном университете, трем школам присвоен статус ассоциированных школ ЮНЕСКО, директор Центра искусств для одаренных детей Севера уже дважды избран региональным координатором ассоциированных школ ЮНЕСКО по Алтаю и Западной Сибири.
В этом году Югра и ЮНЕСКО проводят уже четвертый совместный крупный форум – «Многоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного устойчивого развития». Наталья Комарова поблагодарила коллег за сотрудничество, организацию и продвижение на политическом уровне в ЮНЕСКО результатов форума, важных не только для Югры и России, но и всего мира. «Не исключаю, что именно наше с вами письмо, Евгений Иванович, Президенту Российской Федерации по итогам экспертной встречи в Париже 2014 года было принято во внимание и способствовало принятию в конце 2015 года концепции по государственной поддержке и продвижению русского языка за рубежом», - отметила Наталья Комарова.
Особо глава региона отметила работу Бояна Радойкова – проведение по всему миру конференции на тему «Противодействие в интернете радикализму и экстремизму у молодежи»: «И для нашего государства это угроза, и очень важно сберечь молодых людей, предупредить их о том, что это опасно, это не путь для жизни. Нам важен Ваш опыт, и мы готовы сотрудничать в этом направлении».
«Мне очень приятно быть здесь. Наше сотрудничество очень продуктивное, - сказал, в свою очередь, Боян Радойков. – Сегодняшняя встреча важна, потому что мы проанализировали наше партнерство и, можно сказать, мы пишем историю. Работу по противодействию в интернете радикализму и экстремизму мы ведем, чтобы помочь будущим поколениям поставить границу между ценностями и варварством. Если вам это интересно, можем проработать варианты партнерства».
В продолжение темы губернатор Югры выступила с инициативой объединить накопленный опыт по направлениям работы по проблематике языков, чтения и медийно-информационной грамотности, над которыми югорчане и ЮНЕСКО работали в течение 2014 – 2017 годов. Боян Радойков и Евгений Кузьмин поддержали Наталью Комарову. Новый проект может стать предметом обсуждения на очередной встрече в Ханты-Мансийске.