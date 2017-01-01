Продолжается прием заявок для участия в конкурсе «Моя земля»

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Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» продолжает прием заявок для участия в Окружном конкурсе творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля».
Конкурс приурочен к мероприятиям в рамках Года экологии, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году.
Цель конкурса – приобщение к экологической культуре и реализация художественных способностей участников самодеятельных изостудий посредством творческой деятельности.
К участию в конкурсе приглашаются участники любительских изостудий в возрасте от 7 лет, проживающие в автономном округе.
Номинации конкурса:«Мир природы Югры»и «Красная Книга Югры».
Категории участников:
- Дети – 7-9 лет,
- Подростки – 10-14 лет,
- Молодежь – 15-35 лет,
- Старшая возрастная группа – 36 лет и старше.
Заявки и фотоработы на участие в конкурсе принимаются с 10 марта по 15 сентября 2017 года на электронный адрес iao@to-kultura.ru.
Более подробная информация по конкурсу представлена в Положении.
Подробная информация представлена на официальном сайте Окружного Дома народного творчества http://www.to-kultura.ru/