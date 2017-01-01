В Окружной клинической больнице появилась услуга сопровождения на прием

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В Окружной клинической больнице появилась услуга сопровождения на прием

Для пациентов, которым требуется физическая помощь при обращении за медицинской помощью, в БУ « Окружная клиническая больница» создали услугу сопровождения.

Для получения такой помощи, пациенту необходимо заранее известить медицинских сотрудников о дате и времени визита по телефону. 

Контактный телефон является единым для всех подразделений  клинической больницы. После оставленной заявки, медицинские работники встретят пациента и, в случаи необходимости, предоставят ему необходимое оборудование для передвижения (инвалидную коляску или каталку). Услуга оказывается пациентам с ограниченными возможностями, пожилым людям и многодетным родителям. 

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