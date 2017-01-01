Татьяна Гоголева предложила создать в России федеральные центры подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера

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В Госдуме обсудили проблемы подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера
6 июня 2017 года депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Гоголева провела первое заседание совместной рабочей группы Государственной Думы РФ и Министерства образования и науки РФ по подготовке кадров из числа коренных малочисленных народов Севера
В заседании рабочей группы приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Министерства образования и науки РФ, ректор СВФУ им. Аммосова Евгения Михайлова и и.о. проректора по учебной работе РГПУ им. А.И.Герцена Василий Рабош.
Участники заседания обсудили проблемы и перспективы подготовки научно-педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера.
Важно отметить, что исконные жители Севера проживают в основном в сельской местности и относятся к числу малообеспеченных семей, поэтому родители зачастую не имеют возможности обеспечивать своих детей во время обучения. Получить образование их дети могут только при условии государственной поддержки, но федеральным бюджетом такая поддержка не предусмотрена. Вместе с тем в текущей экономической ситуации возможности субъектов Российской Федерации не позволяют им взять на себя эти расходы в полной мере. В результате молодые манси, ханты и другие коренные малочисленные народности сразу после школы пополняют ряды низкоквалифицированных работников и безработных.
Татьяна Гоголева напомнила присутствующим, что в советское время действовала эффективная система обучения коренных жителей Севера, целью которой было сохранение их языков и культур, обеспечение их социально-экономического развития. Ведь без образования не может быть жизни, без него северные народы обречены на деградацию и вымирание.
Татьяна Степановна предложила создать в России два Федеральных центра подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера: в РГПУ им. Герцена и СВФУ им. Аммосова. По мнению депутата, необходимо разработать и ввести в РГПУ им. Герцена пятилетние программы бакалавриата подготовки учителей с двумя профилями, такие, как «Начальное обучение и родной язык», «Родной язык и иностранные языки». Кроме того, она обратила особое внимание на необходимость восстановления полного государственного обеспечения студентов средних специальных и высших учебных заведений из числа малочисленных народов Севера, которые признаны нуждающимися. Такое государственное обеспечение должно включать предоставление бесплатного питания, обмундирования и мягкого инвентаря, а также оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год.
Василий Рабош сообщил, что РГПУ им. Герцена готов к созданию Федерального центра подготовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера на базе действующего Института народов Севера. Также в ближайшее время планируется разработка и аккредитация 5-летних программ бакалавриата с двумя профилями подготовки.
Евгения Михайлова в свою очередь отметила, что в СВФУ им. Аммосова успешно реализуются образовательные программы педагогического образования с двумя профилями подготовки. Этот университет готов поделиться с коллегами имеющимися наработками по обучению коренных жителей.
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Сергей Пилипенко поддержал все предложения членов рабочей группы по воссозданию системы подготовки кадров из числа коренных народов. Сергей Александрович заверил собравшихся в том, что Министерство образования и науки РФ разделяет озабоченность судьбой малочисленных этнических общностей и готово к принятию активных мер для качественного улучшения ситуации.
По результатам заседания планируется разработка проектов правовых актов, которые обеспечат доступность образования для коренных жителей Севера.