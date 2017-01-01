В Югре продолжается отбор кандидатов на должности руководителей ведомств

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В Югре продолжается отбор кандидатов на должности директоров департаментов социального развития и образования и молодежной политики Югры. На данном этапе ведется прием заявок, который продлится до 13 июня 2017 года включительно.
Напомним, что в этом году отбор проводится в новом формате. Претенденты, соответствующие квалификационным требованиям и не имеющие ограничений для поступления на государственную службу, пройдут ряд отборочных процедур, в числе которых проверка соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы); тестирование управленческих качеств; общественная и экспертная оценка с участием профессиональных сообществ. Последним этапом станет встреча финалистов с губернатором Югры Натальей Комаровой.
«Такая процедура отбора позволит выявить профессиональных, активных и неравнодушных к проблемам социальной сферы людей, которые готовы взять на себя ответственность за принимаемые решения. Кроме того, информация о претендентах будет внесена в специальную базу данных для рассмотрения их кандидатур в качестве своеобразной «скамейки запасных» для назначения и на другие руководящие должности в органах власти, местного самоуправления, учреждениях и организациях», - отметила директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко.
Ожидается, что имена новых руководителей окружных структур социальной сферы будут известны уже в июле текущего года.
Стоит обратить внимание, что новая процедура отбора вызвала большой интерес – в день поступает несколько десятков звонков как по вопросам подготовки заявок, так и по возможности участия в этих процедурах в качестве общественных и отраслевых экспертов.
На сегодняшний день документы подали два кандидата на должность руководителя департамента образования и молодежной политики, и один – на должность руководителя департамента социального развития.
Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а также место и время приема документов размещены на официальном сайте Югры.
Заявки кандидатов необходимо направлять по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31, каб.104. Прием будет осуществляться в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней): до 12 июня 2017 года (включительно) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 13 июня 2017 года – с 9.00 до 12.00.