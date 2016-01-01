Югра может стать пилотной площадкой по реализации федерального Стандарта проектной деятельности

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С таким предложением выступила губернатор автономного округа Наталья Комарова, выступая на II Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Красногорске с участием делегаций всех субъектов Российской Федерации.
Наталья Комарова представила опыт Югры по внедрению проектного менеджмента в социальной сфере для повышения качества жизни населения.
«Югра предлагает основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах. Все ресурсы должны работать на человека с максимально возможным коэффициентом полезного действия», - отметила Наталья Комарова.
Глава региона привела отдельные показатели социальной ответственности власти и бизнеса в Югре. Так, по результатам независимой оценки, проведенной в 2016 году, округ попал в группу регионов, где наиболее удовлетворены качеством работы организаций социальной сферы (30 баллов из 33 возможных). Удовлетворены комфортностью условий пребывания в стационарной медицинской организации - 75,7% граждан. Обеспеченность доступа к получению услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, составляет в регионе 99,3 %, обеспеченность медицинских организаций широкополосным доступом к сети Интернет - 99,0 %, образовательных учреждений - 100 %.
Устойчивость развития автономного округа подтверждает оценка рейтингового агентства «РИА Рейтинг» социально-экономического положения субъектов РФ, в котором по итогам 2016 года Югра - в тройке лидеров.
«Проектное управление в органах государственной власти Югры органично вписалось в существующую модель управления. Отмечу, что наш регион признан лидером развития проектной деятельности в государственном секторе России», - акцентировала внимание участников форума Наталья Комарова.
Первым проектом, реализуемым на принципах проектного управления, стало создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. По условиям соглашения частный партнер в течение трех лет проектирует, строит и технически оснащает Центр, в течение последующих семи лет осуществляет его техническую эксплуатацию. «Таким образом, перед инвестором стоит серьезная задача, и он вправе рассчитывать на гарантии», - высказала мнение губернатор.
Одно из нововведений – включение в проектную команду представителей общественности. «Мы считаем, что это перспективное направление. Наша задача состоит в том, чтобы найти реальные возможности, чтобы общественность могла быть вовлеченной и включенной в совместную работу», - отметила губернатор.
Кроме того, по модели проектного управления в Югре реализован приоритетный проект «Инклюзивное образование». Результатом стало создание условий получения качественного начального и среднего общего образования практически для 100% детей-инвалидов (96 %), а также увеличение доли школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 21,7 %. В Югре создано 15 опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития.
Включение в состав команды проекта представителей общественной организации поддержки детей-инвалидов и их семей позволило реализовать проект на принципах социального диалога.
Помимо обозначенных, с использованием проектного управления в социальной сфере автономного округа реализуются такие проекты, как создание ресурсного центра - детского технопарка «Кванториум» в Югорске, разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования), создание Центральной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске.
В ближайшее время планируется реализовать проектную инициативу по созданию и внедрению модели организации в Югре образовательного процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
«Накопленный регионами опыт внедрения проектного управления различен, он требует системного обобщения в целях улучшения понимания принципов и практик проектного менеджмента. Результат такого обобщения, на наш взгляд, может послужить основой для разработки и принятия на федеральном уровне Стандарта деятельности органов исполнительной власти по проектному управлению. Опыт внедрения стандарта инвестиционной деятельности для регионов говорит о том, что это положительная система. Со своей стороны, Югра готова принять участие в такой работе, выступить «пилотной площадкой», регионом, реализующим федеральный Стандарт проектной деятельности», - отметила Наталья Комарова.