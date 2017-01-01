Поздравление полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Холманских с Днем России

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Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
За прошедшие со дня подписания Декларации о государственном суверенитете годы Россия изменилась. Страна живет не просто в новом веке и новом тысячелетии. Она живет, образно говоря, в новом измерении.
Наша страна твердо и последовательно идет по пути демократического развития и становления гражданских институтов, строительства государства, которое защищает права и интересы каждого гражданина и всего общества.
Уральскому федеральному округу в современном процессе укрепления российской государственности, социально-экономического и общественно-политического развития России принадлежит важнейшая роль.
В настоящее время, когда перед нами стоят стратегические задачи, которые по своей значимости и масштабу превосходят все, что было ранее, нам необходимо объединить усилия властных структур и гражданских институтов в созидательной работе.
Мы уже многое смогли решить вместе благодаря вашей активности и деятельному участию. И в дальнейшем потребуется наша совместная серьезная работа - целенаправленная и ответственная, которая позволит обеспечить реализацию всех поставленных задач, добиться повышения качества жизни людей, их благосостояния.
Россия – государство с колоссальным потенциалом. Наша цель – использовать этот потенциал на благо людей, во имя благополучия и процветания Отечества, укрепления международного авторитета страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых успехов, и достижений во всех делах и начинаниях!
С уважением, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И. Холманских