Мегионец Кузьма Диденко лидирует во Всероссийском конкурсе «Кукла в национальном костюме»

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Конкурс стартовал в середине мая этого года и приурочен ко Дню независимости России, который отмечается 12 июня. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей России и издательство «Аргументы и факты».
Выпускник детской художественной школы тринадцатилетний Кузьма Диденко стал лидером онлайн-голосования конкурса на лучшую куклу в национальном костюме. 3 734 голоса отдано за его куклу «Миснэ», что в переводе с наречия восточных ханты означает ангел.
Как рассказала директор мегионского Экоцентра Руслана Галив, кукла Кузьмы была выбрана из девяти работ, которые претендовали на участие в конкурсе от города Мегиона.
- Компетентное жюри, в состав которого вошли краеведы музея, историки, представители коренных народов Севера, сошлись во мнении, что «Миснэ» соответствует всем необходимым параметрам: орнамент, детали, цвета - всё подобрано в соответствии с традициями восточных ханты.
Кукла сделана из натуральных материалов: основа выполнена из фетра, обувь из натуральной кожи, в основе украшений - любимый югорскими народами бисер.
Создать уникальную куклу талантливому школьнику помогали наставники — краевед мегионского Экоцентра Ирина Тырлина и преподаватель детской художественной школы Марина Сбитнева. Объяснили и показали, как правильно выполнить работу, достойную представить наш округ на всероссийском уровне.
По итогам онлайн-голосования мегионца Кузьму Диденко пригласили в Москву. В День независимости России работы финалистов конкурса представят на открытой выставке. Там же, на Пушкинской площади, вручат главный приз за лучшую работу.
Управление информационной политики