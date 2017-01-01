Мегионец Кузьма Диденко лидирует во Всероссийском конкурсе «Кукла в национальном костюме»

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Мегионец Кузьма Диденко лидирует во Всероссийском конкурсе «Кукла в национальном костюме»

Конкурс стартовал в середине мая этого года и приурочен ко Дню независимости России, который отмечается 12 июня.  Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей России и издательство «Аргументы и факты».  

Выпускник детской художественной школы тринадцатилетний Кузьма Диденко стал лидером онлайн-голосования конкурса на лучшую куклу в национальном костюме. 3 734 голоса  отдано за его  куклу  «Миснэ», что в переводе  с наречия восточных ханты  означает ангел.  

Как рассказала директор мегионского Экоцентра Руслана Галив, кукла Кузьмы была выбрана из девяти работ, которые претендовали на участие в конкурсе от города Мегиона.

- Компетентное жюри, в состав которого вошли краеведы музея, историки, представители коренных народов Севера, сошлись во мнении, что «Миснэ» соответствует всем необходимым параметрам: орнамент, детали, цвета - всё подобрано в соответствии с  традициями восточных ханты.

Кукла сделана из натуральных материалов: основа выполнена из фетра, обувь из натуральной кожи, в основе украшений - любимый югорскими народами бисер.

Создать уникальную куклу талантливому школьнику помогали наставники — краевед  мегионского Экоцентра Ирина Тырлина  и преподаватель детской художественной школы Марина Сбитнева. Объяснили и показали, как правильно выполнить работу, достойную представить наш округ на всероссийском уровне.

По итогам онлайн-голосования мегионца Кузьму Диденко пригласили в Москву.  В День независимости  России работы финалистов конкурса представят на открытой выставке. Там же,  на Пушкинской площади,  вручат главный  приз за лучшую работу.

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