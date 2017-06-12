Наталья Комарова открыла фестиваль «Самотлорские ночи – 2017» в Нижневартовске

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Наталья Комарова открыла фестиваль «Самотлорские ночи – 2017» в Нижневартовске

Накануне в Нижневартовске дан старт 42-му фестивалю искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Участников 4-х дневного праздничного марафона приветствовала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона отметила, что фестиваль является долгожданным не только  для вартовчан, но и для жителей всего автономного округа, а также для нее самой, в частности. «Это гордость! Это то, что формирует самосознание югорчан. Поэтому я здесь», - сказала Наталья Комарова, приветствуя жителей города.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие порядка 100 ветеранов-первопроходцев, стоявших у истоков освоения Самотлорского месторождения, строительства и развития города. Они специально приехали в Нижневартовск из различных регионов России.

Всего в программе фестиваля более 130 мероприятий. В этом году основной площадкой «Самотлорских ночей» стала набережная реки Обь. Здесь состоится выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», принять участие в ней заявились свыше 100 умельцев из муниципалитетов Югры, а также Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Алтайского края и других регионов России.

Учреждения культуры и спорта готовят ряд новых мероприятий. Так, например, жители и гости города смогут сыграть в гигантское домино (размер каждой игровой плитки составляет один метр), создадут и разукрасят миниатюрный город (для него уже готовят фигуры из фанеры), примут участие в квесте, основанном на принципах настольной игры «Монополия» и посвященном Нижневартовску.

Губернатор Югры Наталья Комарова посоветовала организаторам сделать праздник туристическим брендом всего округа.

Добавим, что фестиваль 2017 года приурочен к 45-летию Нижневартовска и пройдет с 9 по 12 июня.  Организаторами мероприятия являются администрация города Нижневартовска и Правительство Югры. Глава региона будет работать в столице Самотлора два дня. Сегодня Наталья Комарова вручит награды медицинским работникам в связи с их профессиональным праздником, посетит выставку «Город мастеров». В программе рабочего визита губернатора также участие в презентации перспективных и инвестиционных проектов социально-экономического развития Нижневартовска, национальном празднике «Сабантуй», в мероприятии «45 комплиментов любимом городу», чествование ветеранов-нефтяников и трудовых династий Нижневартовска на площадке «Город твоих побед».

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