В окружной столице завершилась международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

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В Ханты-Мансийске в большом зале Центра искусств для одаренных детей Севера состоялась торжественная церемония закрытия XV юбилейной международной акции «Спасти и сохранить». В 2003 году, на старте, акция включала в себя 100 мероприятий и привлекла 20 тысяч человек, теперь ежегодные акции состоят из десяти тысяч природоохранных мероприятий и объединяет почти 600 тысяч человек по всему миру – 55 стран ближнего и дальнего зарубежья, 77 субъектов страны. Глобальное мероприятие проходит под эгидой ЮНЭСКО и международной ассоциации «Северный форум», поддерживается министерством природных ресурсов и экологии РФ, министерством образования и науки РФ. По праву, международная акция стала масштабным эколого-просветительским проектом и визитной карточкой региона. Вот уже 15 лет округ ассоциируется с территорией экологического благополучия.
К гостям и участникам «зеленого форума» обратился первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин: «15 лет назад даже основатели акции предположить не могли каких масштабов она достигнет. С каждым годом к ней присоединяется всё больше людей, из Югры, других субъектов, ближнего и дальнего зарубежья».
Свои слова он подкрепил цифрами, которые наглядно демонстрируют масштабы акции: на телефестиваль «Спасти и сохранить» поступило 900 работ из 88 стран мира, в этом году у мероприятия появился специальный радио-позывной «Радио15-Югра». С радиостанций 10 городов округа было проведено 22 тысячи сеансов связей со множеством стран мира. По всему земному шару знают о югорской акции.
««Красная книга глазами детей», которая начиналась в маленьком посёлке, в ней сегодня участвуют 72 региона страны и 9 стран мира. Мы идем вперед и достигаем результатов, акция приобретает такой успех благодаря активному участию югорчан, общественных организаций, нефтяников, журналистов, школьных лесничеств - всех тех, кто не равнодушен к нашей природе. Благодарю всех за участие в акции, надеюсь, что и дальше мы будем работать вместе, мы – лучшие!» - обратился к участникам первый заместитель губернатора.
Приветственное письмо участникам акции исполнительного директора международной организации северных регионов «Северный форум» Михаила Погодаева зачитала эксперт Юлиана Чичигинарова. В адресе выражалась благодарность региональному правительству и жителям края за проведение такой значимой акции: «Отрадно, что 15-тилетие акции отмечается в Год экологии и особо охраняемых территорий в Российской Федерации. Республика Саха-Якутия одной из первых переняла ваш замечательный опыт».
Бурными овациями публика, конечно же, встречала победителей и призеров конкурсов акции, которых часом ранее лично наградила губернатор Югры Наталья Комарова.